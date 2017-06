Canadese Christine sterft in armen van haar verloofde na aanslag Londen

De Canadese Christine Archibald is geïdentificeerd als één van de zeven slachtoffers van de terreurdaad in Londen afgelopen zaterdag. Ze werd aangereden op de Londen Bridge en stierf in de armen van haar verloofde Tyler Ferguson.

Christine, afkomstig uit Castlegar (British Columbia, Canada), leefde nog maar enkele maanden in Europa. Ze was bij haar verloofde Tyler ingetrokken in Den Haag.

Omdat hij voor zijn werk een week naar Londen moest, besloot Archibald hem daar een weekendje te vergezellen. Maar een nachtelijke wandeling op de London Bridge werd haar fataal. Ze werd er op brutale wijze van de weg gemaaid door de terroristen. Ze stierf er even later in de armen van haar verloofde.

Daklozen

‘We treuren om het verlies van onze mooie en geliefde dochter en zus. In haar hart had ze een plaatsje voor iedereen. Ze geloofde er sterk in dat eenieder gerespecteerd moest worden’, laat haar familie weten in een mededeling.

‘Ze liet dat blijken door in een opvangtehuis voor daklozen te werken. Nadien volgde ze de liefde naar Europa. Ze zou nooit verstaan hebben waarom iemand op zo’n wrede manier kan moorden.’

‘Probeer haar te eren door van jouw gemeenschap een betere plaats te maken. Of doe een bijdrage aan een daklozentehuis. Vertel hen dat Chrissy je gezonden heeft’, klinkt het nog bij de familie.