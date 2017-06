Twee jongens opgepakt na dood Nederlandse tienermeisjes

In het onderzoek naar de dood van Savannah (14) en Romy (14) zijn in Nederland twee tienerjongens aangehouden. Dat meldt de NOS.

Zondag werd in het Nederlandse Bunschoten op een industrieterrein het lichaam van de 14-jarige Savannah teruggevonden. Het meisje was al sinds donderdag vermist. Eerder werd enkele kilometers verderop ook al het lichaam van een ander veertienjarig meisje, Romy, gevonden. Ook zij was al een tijdje vermist.

De Nederlandse politie onderzoekt een mogelijk verband tussen beide zaken. ‘We houden rekening met verschillende scenario’s en waar verbanden zijn, worden die onderzocht’, klonk het zondagavond. 'Wij raden ouders aan om waakzaam te zijn en om te controleren met wie hun kinderen omgaan. Jongelui raden we dan weer aan om niet alleen rond te hangen en steeds enkele bekende vrienden om zich heen te hebben wanneer ze zich verplaatsen zonder een volwassene.'

Maandagmiddag berichtte de NOS dat de Nederlandse politie in kader van het onderzoek twee jongemannen van 14 en 16 heeft gearresteerd. Wat de link tussen de twee jongens en de twee gedode tienermeisjes precies is, blijft voorlopig onduidelijk.