Na Pinkstermaandag laat de zon het even afweten

Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken. De kans op een lokale bui is vrij klein.

Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden in de Ardennen en tussen 20 en 22 graden elders. Er waait een matige zuidwestenwind, aan zee geleidelijk draaiend naar westelijke richtingen.

Maandagavond neemt de bewolking vanaf de kust toe maar blijft het nog droog. In de nacht van maandag op dinsdag beïnvloedt een regenzone het weer vanuit het westen. Zij bereikt het oosten op het einde van de nacht. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden in Laag- en Midden-België. De matige zuidelijke wind neemt op het einde van de nacht toe tot vrij krachtig met dan rukwinden van 50 tot 60 km/uur.

Dinsdag krijgen we zeer wisselvallig en onstuimig weer. De dag begint op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met regen. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met regen- en lokaal onweersbuien die kunnen gepaard gaan met zware windstoten. De maxima liggen tussen 13 à 14 graden in Hoog-België en 18 graden in de Kempen. De wind wordt vrij krachtig en vlak aan zee krachtig uit zuidwest met rukwinden tot 60 à 70 km/uur, bij onweer mogelijk tot 90 of 100 km/uur.

Woensdag is het nog altijd wisselvallig en winderig met vooral in het binnenland enkele buien. In de loop van de namiddag zou de buienneiging afnemen. Aan zee blijft het waarschijnlijk zonnig. De maxima liggen tussen 14 à 15 graden in Hoog-België en 18 of 19 graden in het centrum van het land. De wind waait matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest.

Donderdag is er doorgaans veel bewolking en kan er ‘s ochtends vooral in het noorden wat regen vallen. Later overdag blijft het grotendeels droog. ‘s Avonds en ‘s nachts zou een storing over het land trekken met regen en buien. De maxima liggen tussen 19 graden in Hoog-België en 23 graden in de Kempen. De wind is nog altijd goed voelbaar en waait uit het zuidwesten.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met zonnige perioden, maar in het binnenland ook enkele lokale buien in de loop van de dag. De maxima liggen tussen 16 graden in Hoog-België en 22 graden in de Kempen.