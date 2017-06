Ernstige diplomatieke rel: Saudi-Arabië sluit grenzen met Qatar

Saudi-Arabië heeft alle diplomatieke banden met buurland Qatar opgeschort en heeft de grenzen met de kleine golfstaat gesloten.

Dat heeft het Saudi-Arabische persagentschap maandagochtend bekendgemaakt. De maatregel moet ‘het koninkrijk beschermen tegen terrorisme en extremisme’.

Ook Bahrein maakte even daarvoor al bekend dat de diplomatieke relaties met Qatar worden opgeschort en volgens persagentschap Reuters deed ook Egypte dat al.

Gehackt

De Golfstaten liggen al enkele weken overhoop, nadat het Qatarese persbureau QNA op 23 mei had gemeld dat de Qatarese sjeik Tamim bin Hamad al-Thani Iran ‘een islamitische macht’ had genoemd die ‘niet kan worden genegeerd’. De emir zou ook gezegd hebben dat ‘er geen reden is voor Arabische vijandigheid jegens Iran’, wat de andere Golfstaten in het verkeerde keelgat is geschoten.

Qatar meldde enkele uren daarna dat het persagentschap en de staatstelevisie waren gehackt, en dat het nieuws nep was, maar sindsdien vermoeden de soennitische bondgenoten wel dat Qatar onder één hoedje speelt met het sjiitische Iran.