Nederland wint voor de derde keer prestigieuze World Cup of Darts

Nederland heeft zondag in het Duitse Frankfurt voor de derde keer de World Cup of Darts veroverd. Michael van Gerwen (PDC-1) en Raymond van Barneveld (PDC-10) namen in de finale van het WK voor landenteams met 3-1 de maat van de Welshmen Gerwyn Price (PDC-17) en Mark Webster (PDC-23). Wales schakelde in de halve finale België uit.

Van Gerwen opende sterk met een 4-0 zege tegen Price. Van Barneveld ging daarna echter royaal onderuit tegen Webster (1-4). In het dubbelspel (4-1) pakte het Nederlandse koppel opnieuw een voorsprong (4-1), waarna Van Barneveld het karwei tegen Price afmaakte (4-2).

Van Barneveld won in 2010 met Co Stompé de eerste editie van de World Cup of Darts. In 2014 veroverde hij met Van Gerwen de titel.

Wales houdt België uit finale, Kim Huybrechts grijpt net naast wereldrecord

Kim en Ronny Huybrechts zijn er zondag in het Duitse Frankfurt am Main niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de World Cup of Darts. In hun halve finale moesten de Antwerpse broers de duimen leggen voor de Welshmen Gerwyn Price en Mark Webster.

Kim Huybrechts. Foto: Photo News

Kim Huybrechts (PDC-12) verloor met 4-2 van ex-rugbyspeler Price (PDC-17). Ronny Huybrechts (PDC-44) moest met dezelfde score de duimen leggen voor Webster (PDC-23).

Eerder op de dag hadden de broers zich voor de halve finales geplaatst door in het dubbelspel de Singaporezen Paul en Harith Lim (geen familie) met 4-2 te verslaan. Ronny Huybrechts had zijn enkelspel tegen Harith Li met 4-1 verloren, maar Kim Huybrechts zette tegen Paul Lim een ijzersterke prestatie neer. Hij won met 4-1 en liet daarbij het onwaarschijnlijke gemiddelde van 121,97 per drie darts optekenen. Dat is het op één na hoogste gemiddelde in de dartsgeschiedenis. De 31-jarige Huybrechts had op dubbel 18 één pijl om het wereldrecord (123,40) van de Nederlander Michael van Gerwen te verbeteren, maar gooide er millimeters naast. Hij deed wel beter dan het nog maar één dag oude Belgische record van zijn twintig jaar oudere broer. Die gooide zaterdag in de achtste finale tegen Griekenland gemiddeld 115,62.

In de finale nemen Price en Webster het tegen Van Gerwen en Raymond van Barneveld op. Het Nederlandse duo was in de halve eindstrijd met 2-0 te sterk voor titelverdediger Engeland, dat voor het eerst sinds de eerste editie van het toernooi in 2010 zonder dartslegende Phil Taylor (PDC-8) aantrad. Van Gerwen (PDC-1) versloeg Adrian Lewis (PDC-4) met 4-3, Van Barneveld (PDC-10) won met 4-2 van Dave Chisnall (PDC-6).

De voorbije zes edities ging de World Cup telkens naar Nederland of Engeland. Van Gerwen en Van Barneveld, vorig jaar verliezend finalist, veroverden de titel al eens in 2014, in 2010 won Van Barneveld aan de zijde van Co Stompé. In 2012, 2013, 2015 en 2016 schreven Lewis en Taylor hun naam op de erelijst. In 2013 deden ze dat na een met 3-1 gewonnen finale tegen Kim en Ronny Huybrechts.

Kwartfinales:

>> België - Singapore 2-1

Kim Huybrechts (Bel/12) - Paul Lim (Sin) 4-1

Harith Lim (Sin) - Ronny Huybrechts (Bel/44) 4-2

Ronny en Kim Huybrechts - Paul en Harith Lim (Sin) 4-2

Halve finales:

>> Wales - België 2-0

Gerwyn Price (Wal/17) - Kim Huybrechts (Bel/12) 4-2

Mark Webster (Wal/23) - Ronny Huybrechts (Bel/44) 4-2

>> Nederland - Engeland 2-0

Raymond van Barneveld (Ned/10) - Dave Chisnall (Eng/6) 4-2

Michael van Gerwen (Ned/1) - Adrian Lewis (Eng/4) 4-3