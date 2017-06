Eden Hazard loopt op domme manier enkelbreuk op en is maanden out

De pech die Eden Hazard gisteren op training opliep, kwam er op een domme manier. Niet in een duel. De aanvoerder van de Rode Duivel misstapte zich en gleed weg toen hij alsnog op doel wilde trappen. Er was dus geen tegenstander/ploegmaat in de buurt. En om het nog meer met brute pech te associëren: het gebeurde toen de training bijna was afgelopen. Hazard wordt vandaag al geopereerd en hoopt over drie maanden weer inzetbaar te zijn. Hij mist zodoende de oefeninterland van vanavond tegen Tsjechië, het WK-duel van vrijdag in Estland, het seizoenbegin bij Chelsea en ook de WK-voorrondeduels tegen Gibraltar (31 augustus) en in Bosnië (3 september).

“Ik kijk uit naar de vakantie”, zei hij gisteren nog op de laatste persconferentie voor de wedstrijd in Tsjechië. “Een maand niet aan voetbal denken en bezig zijn met mijn kinderen.” Een streep door de rekening van Hazard.

Ook in de vorige twee interlands in maart tegen Griekenland (1-1) en Rusland (3-3) was Hazard er niet bij. De Rode Duivels konden toen zonder hun aanvoerder niet winnen. Ook het andere creatieve brein, Kevin De Bruyne, was er in die interlands niet bij. De speler van Manchester City is nu wel fit.

Hazard is de tweede die forfait moet geven. Eerder raakte al bekend dat Thomas Meunier ook niet fit is. Divock Origi is hersteld van zijn blessure, maar wordt maandag gespaard.