Britten moeten ondanks drama toch lachen met foto van vluchtende mensen

Groot-Brittannië werd op een paar maanden tijd meerdere keren getroffen door aanslagen. De aanslag van zaterdagavond was de derde in minder dan drie maanden. Maar de Britten zijn niet van plan om daaronder gebukt te gaan. Een foto van vluchtende mensen van zaterdagavond is intussen uitgegroeid tot het symbool daarvan.

Op de foto zijn meerdere Londenaars te zien die wegvluchten van de aanslag. Een van de mannen heeft nog een pint bier in z’n handen. Howard Mannella deelde de foto op Twitter, met daarbij de commentaar: 'Mensen vluchten weg van de Londen Bridge, maar de man rechts zal geen druppel bier verloren laten gaan. God Bless the Brits!'

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn't spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX — Howard Mannella (@hmannella) June 3, 2017

De foto werd intussen duizenden keren gedeeld en becommentarieerd. Voor veel Britten toont die het ‘het leven gaat door’-motto. 'Deze man was niet van plan om de terroristen zijn avond te laten verpesten', zo klinkt het. Of ook: 'Als het bier wordt achtergelaten, dan winnen de terroristen.' De foto is uitgegroeid tot een vuist tegen terreur.

Nog anderen proberen er de humor van in te zien en verwijzen naar de dure prijzen voor alcohol in Londen: 'De man heeft groot gelijk. Hij zat in de buurt van de London Bridge, waarschijnlijk betaalde hij meer dan vijf pond voor die pint.' Voor veel Britten helpt die donkere humor om om te gaan met de aanslag.