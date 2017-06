Frankrijk heeft een nieuwe coach voor de profwielrenners. Zijn naam is Cyrille Guimard. Zeventig ondertussen, dat wel, maar hij gaat een duobaan aan met Jean-Christophé Péraud. De jonggepensioneerde werd in 2014 tweede in de Tour en was een voormalige mountainbiker die door Marc Sergeant bij Lotto op de weg een kans kreeg. Guimard is een man van vele oorlogen die zelf het groen won, ploegleider was van o.a. Hinault en Fignon en nog in het wereldje ging als consultant voor radiostations.