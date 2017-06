Rot-Weiss Keulen heeft in Brasschaat voor het eerst in zijn geschiedenis de Euro Hockey League gewonnen, de belangrijkste Europese competitie bij de mannen. De Duitsers versloegen de Nederlanders van Rood-Zwart in de finale met 3-2.

Het was Keulen dat door een benutte strafcorner van Tom Grambusch (.28) net voor de rust als eerste op voorsprong kwam. In de 35e minuut maakte Florian Adrians er 2-0 van, maar niet veel later brachten Agustin Mazzilli (38.) en Mink van der Weerden op strafcorner (40.) Rood-Zwart helemaal terug in de wedstrijd. In de 50e minuut zorgde Florian Scholten met een knap lobje over doelman Firmin Blaak voor de beslissende treffer.

HALF TIME: 1-0 Rot-Weiss Köln. Gaan de Duitsers met de gouden plak aan de haal in Brasschaat?pic.twitter.com/y14rNFAwep — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 juni 2017

Voor Keulen is het de eerste EHL-titel, maar het is al de vijfde keer in tien jaar tijd dat de prijs naar een Duitse club gaat. Hamburg won in 2008, 2010 en 2012 en Harvestehuder in 2014. In de vijf overige jaren ging de titel steeds naar Nederland, met Kampong in 2016 als laatste winnaar.

Eerder op de dag verzekerde thuisclub Dragons zich van het brons, de Belgische landskampioen klopte in de kleine finale het Engelse Wimbledon met 3-1.

Dragons was zaterdag in de halve finales tegen een 3-5 nederlaag tegen het Duitse Rot-Weiss Köln aangelopen, terwijl Wimbledon een 8-0 pandoering van het Nederlandse Oranje-Rood had gekregen. Beide teams wilden dus iets rechtzetten in de kleine finale en het was de thuisploeg die de beste start nam. Alexander Hendrickx opende na twaalf minuten de score op strafcorner, acht minuten later verdubbelde Thomas Briels de voorsprong.

2-0 @ThomasBriels! De bronzen medaille komt dichterbij!pic.twitter.com/5xESFwNjLb — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 juni 2017

Vierde medaille

Na de pauze kwam Dragons nooit in de problemen. Enkele minuten voor affluiten maakte Robbert Rubens er na mistasten in de Engelse verdediging zelfs nog 3-0 van, in de slotminuut redde Wimbledon de eer via Phil Roper.

Voor Dragons is het al de vierde medaille in de Euro Hockey League. De Antwerpenaren pakten eerder in 2013 zilver en in 2012 en 2014 gingen ze met een bronzen medaille aan de haal.

Gefeliciteerd @KHCDragons met de mooie bronzen medaille in de @EHLHockeyTV!pic.twitter.com/lqBB5vNpTv — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 juni 2017

(