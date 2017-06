Identiteit eerste slachtoffer aanslag Londen bekend

Bij de aanslag van zaterdagavond in de buurt van London Bridge werden minstens zeven mensen gedood, maar dat dodentol kan nog oplopen: 21 slachtoffers bevinden zich nog in kritieke toestand. Ook de drie terroristen overleefden de aanslag niet: zij werden doodgeschoten door de politie.

Intussen is ook de identiteit van het eerste dodelijke slachtoffer bekendgeraakt. Het gaat om de Canadese Christine Archibald, die haar verloofde was gevolgd naar Europa. Het staat ook al vast dat een van de dodelijke slachtoffers de Franse nationaliteit heeft. Daarnaast raakten ook 48 anderen gewonden, van wie er zich nog 21 in kritieke toestand bevinden. In totaal liggen nog 36 mensen in het ziekenhuis. Dat heeft de National Health Service zondag meegedeeld, aldus het Britse persagentschap PA.

Bij de aanval raakten ook vier politie-officieren gewond. Eén officier van de British Transport Police is ernstig gewond. Daarnaast deelden drie leden van de Metropolitan Police in de klappen. Eén van hen incasseerde verscheidene messteken en verkeert eveneens in ernstige toestand.

Premier Theresa May heeft intussen een privé-bezoek gebracht aan de gewonden in het King’s College Hospital. 'Het is tijd om te zeggen: "genoeg is genoeg". Iedereen moet zijn leven hervatten en onze samenleving moet blijven functioneren volgens onze waarden. Maar in de aanpak van extremisme en terrorisme moeten de zaken veranderen', klonk het eerder zondag in een speech van de Britse premier.

Minuut stilte

Met een minuut stilte zal Groot-Brittannië dinsdag de slachtoffers van de terreuraanslag in Londen herdenken. Om 12.00 uur Belgische tijd zal in alle regeringsgebouwen een minuut stilte in acht worden genomen. Andere organisaties worden uitgenodigd het voorbeeld van de regering te volgen. In de regeringswijk in het centrum van Londen zullen alle vlaggen tot dinsdagavond halfstok hangen.

De minuut stilte vindt plaats ‘ter herdenking van wie zijn leven verloor en alle andere die getroffen werden door de aanslagen in Londen’, luidt het in een regeringsmededeling.

Arrestaties

De politie heeft zondag twaalf personen gearresteerd in Barking, een wijk in het oosten van Londen, in verband met de aanslag. Onder de twaalf arrestaties bevinden zich ook zeven vrouwen.

Volgens de politie zijn er nog andere huiszoekingen gaande in Barking. Eén van de appartementen die zijn doorzocht in de wijk in het oosten van Londen zou de woonplaats zijn geweest van één van de drie daders, die alle drie werden doodgeschoten door de politie zaterdagavond. Daarbij vuurden acht agenten vijftig kogels af, die minstens ook één omstaander hebben geraakt, maar die zou zich niet in kritieke toestand bevinden.

De politie zou de identiteit van de daders kennen, maar geeft die momenteel nog niet vrij.