Montenegro vervoegt Navo in twee stappen

Montenegro wordt maandag de 29ste lidstaat van de Navo. Het Balkanland legt dan in Washington de documenten neer die de toetreding moeten bekrachtigen. Woensdag vindt een officiële ceremonie plaats op het hoofdkwartier in Evere.

De Montenegrijnse premier Dusko Markovic legt maandag in de Amerikaanse hoofdstad, in aanwezigheid van secretaris-generaal Jens Stoltenberg, de documenten neer om de toetreding van Montenegro te formaliseren. In Washington wordt ook het oprichtingsverdrag bewaard van de militaire alliantie, die in 1949 het levenslicht zag.

Twee dagen later tekenen Markovic en Stoltenberg present op het hoofdkwartier in Brussel. Na een gemeenschappelijke toespraak zal tijdens een ceremonie de Montenegrijnse vlag worden gehesen. Ook op het commandocentrum van de Navo-troepen (Shape) in Bergen en in het Allied Command Transformation in Norfolk (Verenigde Staten) zullen ceremonies plaatsvinden.

De premier van Montenegro nam op 25 mei al deel aan de Navo-vergadering waar ook VS-president Donald Trump aanwezig was. Markovic haalde toen ongewild de internationale pers toen hij door Trump botweg aan de kant werd geschoven omdat die naast Stoltenberg vooraan in beeld wilde staan.

Toetreding verdeelt Montenegro

Het Montenegrijnse parlement zette op 28 april het licht op groen voor de toetreding tot de Navo, ondanks het verzet van het Democratisch Front. Dat is de grootste, pro-Russische oppositiepartij van het land, die aandrong op een referendum over het lidmaatschap.

De Navo-toetreding verdeelt het land met zijn 600.000 grotendeels Slavische en orthodoxe inwoners. In 2015 kwam het tot gewelddadige manifestaties, onder leiding van de pro-Russische oppositie, tegen de beslissing van voormalig premier Milo Djukanovic.

De toetreding van Montenegro zal de aanwezigheid van de Navo in de Balkan doen toenemen. Griekenland, Kroatië en Albanië maken nu al deel uit van de Noord-Atlantische club.

Voor Moskou komt elke uitbreiding van de Navo over als een teken van agressie tegen Rusland. Het insluitingsbeleid van de Navo ten opzichte van Rusland verhoogt het risico op ‘potentiële conflicten in de euro-atlantische zone’, had de Russische diplomatie aangegeven daags na de recente Navo-vergadering.