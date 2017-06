Benefietconcert in Manchester van start

Ondanks de nieuwe terreuraanslag in Londen is het op zondagavond geplande benefietconcert van de Amerikaanse popster Ariana Grande voor de slachtoffers van de eerdere aanslag in Manchester gewoon van start gegaan in aanwezigheid van 50.000 mensen.

Marcus Mumford van Mumford & Sons opende de drie uur durende show in het cricketstadion van Old Trafford met de woorden 'laten we niet bang zijn'. Ook Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, Black Eyed Peas en uiteraard Ariana Grande worden nog op het podium van het herdenkingsconcert One Love Manchester verwacht.

Bijna twee weken geleden kwamen 22 mensen om het leven bij een bomaanslag na een optreden van Grande in Manchester. ‘We hebben de verantwoordelijkheid om de slachtoffers te eren (...). One Love Manchester gaat niet enkel doorgaan, maar met een nog hoger doel’, zo stelde Scooter Braun, de manager van Grande eerder zondag. de veiligheidsmaatregelen werden wel nog aangescherpt.

De Britse politie verwacht in de zone van het concert ongeveer 130.000 mensen. In het aangrenzende voetbalstadion vindt ook een wedstrijd plaats ter ere van de afscheidnemende voetballer van Manchester United, Michael Carrick.

Livestream

Voor One Love Manchester werden donderdag 35.000 tickets verkocht. De organisatoren hebben aangegeven dat de aanwezigen op het noodlottige concert van Grande gratis het evenement mogen bijwonen. De winst worden overgemaakt aan een fonds dat bijstand moet verlenen aan de nabestaanden van de bomaanslag. De organisatoren hopen meer dan twee miljoen euro te verzamelen.

Het volledige concert wordt uitgezonden op BBC, maar is ook te volgen via de Facebook-pagina van Arana Grande.