‘Genoeg is genoeg: we kunnen niet doen alsof de zaken kunnen voortgaan zoals voorheen’

De Britse politieke partijen hervatten maandag hun campagne voor de vervroegde parlementsverkiezingen die donderdag gewoon doorgaan. Dat heeft premier Theresa May zondag verklaard na de nieuwe aanslag in Londen. Toch is de aanslag volgens May ook een keerpunt. ‘We kunnen en mogen niet doen alsof de zaken kunnen voortgaan zoals voorheen’.

Enkele uren na de aanslag op London Bridge en Borough Market zat May zondagochtend een vergadering met de veiligheids- en inlichtingendiensten voor. De nieuwe aanval in het hartje van Londen is de derde aanslag die Groot-Brittannië treft in een bestek van drie maanden. Sinds de eerste aanslag in maart in de Londense regeringswijk Westminster hebben de autoriteiten volgens May nog vijf andere aanslagen in het land verijdeld.

De aanslagen zijn volgens May niet aan elkaar gelinkt. Wel is het volgens haar duidelijk dat Groot-Brittannië te maken heeft met een nieuwe trend, waarbij copycats geïnspireerd raken door eerdere aanslagen die gepleegd worden in naam van het islamitische extremisme.

De Britse antiterreurstrategie moet daaraan aangepast worden, zo meent May, en het land moet ook andere conclusies trekken. ‘Er is veel te veel tolerantie voor extremisme geweest in dit land’, aldus de premier, die denkt dat er ‘moeilijke’ en mogelijk ‘pijnlijke’ gesprekken nodig zijn om de verspreiding van extremisme aan te pakken. ‘Genoeg is genoeg’, zo verklaarde ze.

Bij de aanslag kwamen zeven mensen om het leven. May bedankte de politie en de hulpverleners voor hun snelle en professionele reactie. Ongeveer vijftig mensen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Londen. Volgens de conservatieve premier verkeren velen nog in ernstige toestand.