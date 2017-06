Conceiçao dan toch naar Porto, Kayembe verkast naar Nantes

Sergio Conceiçao zou dan toch op weg zijn om trainer te worden van FC Porto. Zijn huidige ploeg Nantes was nochtans eerder niet te spreken over het voorstel van de Portugezen aan haar coach, maar de Franse club zou volgens de Franstalige omroep RTBF nu toch dicht bij een akkoord staan om Conceiçao te laten gaan. Bij de deal zouden twee spelers betrokken zijn, onder wie de 22-jarige Belg Joris Kayembe.

Het zou slechts om financiële details gaan voor de deal echt beklonken is, zoals een aantal bonussen die nog uitbetaald moeten worden door Nantes-voorzitter Waldemar Kita. In de opstapclausule van Conceiçao stond nochtans dat er zes miljoen euro op tafel moest gelegd worden voor de Portugese ex-Standard-speler. Om die som te omzeilen heeft Porto twee spelers in de deal betrokken, waardoor Nantes bereid is om zijn coach te laten gaan.

De Franse club leent de 20-jarige Nigeriaanse verdediger Chidozie Awziem van Porto voor een jaar, die vooral met de reserven speelde het voorbije seizoen. Na een jaar kan Awziem ook voor 12 miljoen euro definitief naar Nantens verkassen dankzij een optie in zijn contract. Ook de Belgische linksback Joris Kayembe is in de deal betrokken, maar de makelaar van de 22-jarige international moet wel nog een akkoord vinden met Kita over het contract. Kayembe werd het voorbije seizoen uitgeleend aan Rio Ave, maar kreeg in Portugal niet altijd een goede kans.

Joris Kayembe speelt volgend seizoen mogelijk in Nantes. Foto: AFP

Er was aanvankelijk heel wat te doen om Conceiçao en zijn nakend vertrek naar Porto. Hij kreeg onlangs een contractverlenging tot 2020 bij Nantes, die hij ook tekende. Maar toen Porto hem het hof maakte, wilde de ex-Standard-speler plots weg. “Hij wil vertrekken om familiale redenen en omdat Porto de club van zijn hart is”, vertelde voorzitter Kita daarover. Die was daarover heel ontgoocheld en was woest op de Portugezen. Maar nu lijken de twee clubs een compromis gevonden te hebben waar ze beiden beter van worden.