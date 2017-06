Britse premier: ‘Verschrikkelijk incident’

‘Na de informatie van de politie en veiligheidsmedewerkers kan ik bevestigen dat het verschrikkelijke incident in Londen als een mogelijke terreurdaad wordt behandeld’, zegt de premier.

‘Dit onderzoek gaat snel’, gaat ze voort. ‘Ik wil de politiediensten en hulpdiensten die ter plaatse zijn bedanken. Onze gedachten gaan uit naar de menen die in deze verschrikkelijke gebeurtenissen verwikkeld zijn geraakt.’

De politie heeft intussen laten weten dat de incidenten op de London Bridge en aan Borough Market terroristische incidenten zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump is ook op de hoogte gebracht. Op Twitter biedt hij de hulp aan van de VS.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!