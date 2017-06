Een bestelwagen zou op de London Bridge op voetgangers zijn ingereden, zo melden getuigen aan de BBC. Er zouden verschillende gewonden zijn. De politie zou drie verdachten zoeken.

De politie zegt dat ze op een incident op de brug heeft gereageerd, maar meer details geeft ze nog niet. Ze heeft ook gewapende agenten naar een incident op Borough Market gestuurd. Dat is in de buurt van de Londen Bridge. Daar zou een man twee mensen in een restaurant hebben neergestoken.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Volgens een getuige reed een bestelwagen van de weg en reed hij mensen aan. ‘Een bestuurder van een witte bestelwagen kwam aangesneld - waarschijnlijk met 80 km/u - toen hij van de weg reed op mensen die op het voetpad aan het wandelen waren’, zegt een journaliste van de BBC.

Volgens haar zijn zo’n vier mensen zwaargewond. Ze zag ook dat de politie een man heeft opgepakt.

Op vraag van de politie is de brug afgesloten.

De Britse premier Theresa May is op de hoogte gebracht en volgt de situatie op.