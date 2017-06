David Beckham doet debat over kind kussen oplaaien

Is het vreemd om als man jouw dochtertje een kus te geven op de mond? Velen vinden van wel, zo blijkt uit de reacties op een foto van oud-voetballer David Beckham .

Beckham (42) plaatste twee dagen geleden een foto van zichzelf op Instagram. Daarop is te zien hoe hij zijn vijfjarige dochter Harper op de mond kust. ‘Kus voor papa’, stond erbij, met een hartje.

De foto kreeg intussen al meer dan 1,7 miljoen likes, maar er werden ook heel wat reacties gepost onder de foto. Er is namelijk een hevige discussie ontstaan over of het al dan niet gepast is om jouw dochter zo te zoenen. ‘Dit is echt smerig’, zo klinkt het bij een Instagram-gebruiker. Anderen zeggen dan weer dat het echt vreemd is om dit te doen.

Maar de voormalige voetbalster krijgt ook heel wat steun. ‘Het is vreselijk dat mensen hierin iets fout zien’, klinkt het. Of ook nog een andere reactie: ‘Wie dit pervers vindt, is het eigenlijk zelf’, en ‘schattigste foto van een vader met een dochter ooit’.

Kiss for Daddy A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jun 1, 2017 at 10:55am PDT

Ook Victoria Beckham, de echtgenote van David Beckham, kreeg vorig jaar al kritiek over zich heen nadat ze een foto op Instagram had gezet waarop te zien is hoe ze dochter Harper voor haar verjaardag op de mond kust.