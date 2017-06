Meisje wurgt dieren op Nederlands kinderdagverblijf

Op een kinderdagverblijf in Heerlen, in Nederlands-Limburg, heeft een meisje van tien vrijdagavond een aantal dieren doodgemaakt. Het gaat om twee eenden, een cavia, een kip en een konijn. Ze bleken gewurgd.

Het voorval is vastgelegd door een beveiligingscamera. ‘Op de beelden is te zien hoe het meisje heel rustig haar best doet om de nachtverblijven open te maken. Ook wat ze met de dieren heeft gedaan, staat op camera’, zegt directeur Marion Schelberg van het kinderdagverblijf. Te zien is hoe het kind over het hek klimt, dieren doodt en onder meer een dode kip wegslingert.

De directeur heeft zaterdag aangifte gedaan van de fatale dierenmishandeling. ‘We zijn heel erg geschokt. De aanblik is afschuwelijk, het is net of je naar een foute film zit te kijken. Het zijn vrij grote dieren’, aldus Schelberg. Volgens haar was er nog een tweede meisje bij, maar zijn de dieren doodgemaakt door het andere kind. ‘Het meisje woont hier vlakbij. Er moet een enorme problematiek achter zitten als je zo jong al zoiets doet.’

De Limburgse politie bevestigt het voorval en ook dat het gaat om een minderjarig meisje. ‘Onze eerste zorg is nu dat goede psychische hulp wordt geboden aan het meisje en haar familie’, aldus een woordvoerder. ‘We kijken met andere partijen waaronder het Openbaar Ministerie, specialisten en bijvoorbeeld ook de school welke hulp we moeten bieden.’