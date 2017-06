In het Oost-Vlaamse Ruien (Kluisbergen) zijn zaterdagnamiddag onder grote belangstelling de drie schoorstenen en de koeltoren van de gewezen elektriciteitscentrale tot ontploffing gebracht. De explosie was enkele keren uitgesteld omdat er personen in de buurt waren gesignaleerd.

Het uitzicht van de Vlaamse Ardennen is drastisch veranderd. Het baken, het herkenningspunt dat de centrale van Ruien vormde, is rond 17.15 uur verdwenen. Het bedrijf Wolf, dat gespecialiseerd is in het werken met explosieven, heeft de drie grote schoorstenen en koeltoren opgeblazen.

Normaal gezien had de explosie moeten plaatsvinden om 16.30 uur, maar op het laatste moment werden nog mensen in de buurt opgemerkt. Bijna een uur later was het dan toch zover. Zonder waarschuwingssignaal gingen de schoorstenen en de koeltoren tegen de vlakte.

#ruien #centrale Een bericht gedeeld door Veerle De Jaegher (@veerledejaegher) op 3 Jun 2017 om 8:30 PDT

Seconden

‘We zijn vorige week begonnen met de werkzaamheden’, zei springmeester Herman Daelman van Wolf vooraf. ‘De schoorstenen leggen we om zoals een boom. Die zullen vallen naar de Schelde. Aan de achterzijde hebben we een zaagsnede gemaakt, vanaf het midden is er dan een kleine driehoek geboord. In het verlengde van die driehoek komt dan de lading te zitten zodat aan de voorzijde een grote spie ontstaat. Dat beton wordt weggeblazen. Om te vermijden dat de brokstukken een gat slaan in de achterwand wordt de achterwand verstevigd.’

Nevelgordijnen

Kris Martens van Democom: ‘Alles samen zal er een 10.000 ton betonafval overblijven van de vier elementen, het zal anderhalve tot twee maanden kosten om alles op te ruimen.’