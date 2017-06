Andy Murray voorbij Juan Martin Del Potro naar achtste finales Roland Garros

Andy Murray heeft zich geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros. De Schotse nummer één van de wereld haalde het in zijn derderondepartij na 2 uur en 53 minuten in drie sets van Juan Martin del Potro (ATP 30). De boomlange Argentijn (1m98) bood heel wat weerwerk in de eerste twee sets (7-6 (10/8) en 7-5). In de laatste set was de veer gebroken (6-0).

Del Potro, halvefinalist in 2009 op het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, had vier setballen in de eerste set. Hij stond voor het eerst sinds 2012 opnieuw op Roland Garros na heel wat blessureleed.

Bij de laatste zestien ontmoet topreekshoofd Murray, die een aarzelende voorbereiding kende op Roland Garros, de winnaar van het duel tussen het Amerikaanse opslagkanon John Isner (ATP 22) en de Rus Karen Khachanov (ATP 53).

Vorig jaar bereikte Murray de finale op Roland Garros, zijn beste resultaat tot nog toe op het Parijse gravel. Hij verloor toen van Novak Djokovic.