Robbie Williams in tranen tijdens concert in Manchester

De Britse zanger Robbie Williams werd gisteravond tijdens zijn concert in Manchester overmand door emoties. Zijn laatste nummer, Angels, droeg hij op aan de slachtoffers van de zelfmoordaanslag in de stad.

Robbie Williams gaf een concert in Etihad Stadium, dat op een paar kilometer van de Manchester Arena ligt. Daar kwamen op 22 mei 22 mensen om na een optreden van tieneridool Ariana Grande.

De teneur werd meteen gezet bij het openingsnummer Let me entertain you. 'We are not fucking scared', riep hij het publiek toe. Zondagavond is Robbie Williams een van de vele artiesten die meedoen aan het benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag.

Ook de 23-jarige Ariana Grand zakt daarvoor weer af naar Manchester. Vrijdagavond bezocht ze al een aantal van haar fans die nog in het ziekenhuis liggen.