Koen Casteels: “Heb de druk van Volkswagen gevoeld”

Van alle Rode Duivels beleefde Koen Casteels een van de spannendste slotfasen van het seizoen. Met zijn club Wolfsburg, twee jaar geleden nog in de Champions League, moest hij barrages spelen om het behoud tegen de buren van Braunschweig. Thuis wonnen de “Wolven” met 1-0, uit met 0-1.

“Er zat behoorlijk wat druk op die wedstrijden en mensen van Volkswagen kwamen ons zelfs zeggen hoe belangrijk het was dat we in de Bundesliga bleven”, zegt Casteels, die voor de tweede keer op rij werd opgeroepen door bondscoach Martinez. “Het heeft ermee te maken dat Volkswagen vroeger de sponsor van Braunschweig was, maar op een bepaald moment beslist heeft met zijn geld naar Wolfsburg te gaan. Ten koste van Braunschweig degraderen zou een groot gezichtsverlies hebben betekend.”

Casteels werd de voorbije weken in verband gebracht met een mogelijke overstap naar zijn ex-club Werder Bremen, maar de doelman gaat ervan uit dat hij volgend seizoen bij Wolfsburg in doel staat.

“Die geruchten waren er ook al vorige zomer en vorige winter. Ze duiken gewoon elke transferperiode op. Maar nu we ons gered hebben, denk ik dat ik volgend seizoen hier ben. Ik stond de laatste maanden in doel, dus da’s positief.”