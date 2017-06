Christian Benteke: “Naar China, waarom niet?”

Christian Benteke sluit niet uit dat hij de stap naar China zet indien hij een aantrekkelijk voorstel krijgt. “Tot hiertoe heb ik nog geen aanbod op papier gezien”, zegt Benteke. “Maar als de kans zich voordoet, zal ik dat zeker bekijken.”

Waarom niet? Dat wil daarom nog niet zeggen dat ik naar China ga. Ik heb een gezin en twee kinderen. Familiale stabiliteit is ook belangrijk”, aldus Benteke. Benteke woont met zijn vrouw Fortune en kinderen Jaden en Nylah in Wimbledon, in de groene zuidrand van Londen. Dat is niet ver van zijn vriend Eden Hazard en van het trainingcentrum van zijn club Crystal Palace.

“Of ik volgend seizoen nog bij Crystal Palace speel? Contractueel wel. Maar er komt een nieuwe trainer en we zullen deze zomer zien of er iets verandert.”

Foto: Photo News

Zijn trainer Sam Allardyce nam onlangs verrassend ontslag en Crystal Palace moet op zoek naar een nieuwe manager. De laatste weken van het seizoen scoorde hij minder omdat hij in functie moest spelen van de ploeg. “Alles stond in het teken van het behoud”, zei Benteke. “Van een echt systeem was er geen sprake meer.”

“Dries is concurrent”

In de vorige wedstrijd met België, uit in Rusland, had Benteke een voet in alle drie de goals. Toch beschouwt hij Romelu Lukaku als de nummer één in de hiërarchie van de Duivels.

“Romelu is nummer één”, zegt Benteke. “En dan komen wij. Vroeger waren we met vier (Lukaku, Benteke, Batshuayi en Origi, nvdr.). Maar nu is Dries erbij gekomen. Hij is bijna topschutter geworden in Italië dus ik zie hem als een van onze concurrenten. Elk van ons kan het team iets bijbrengen met zijn kwaliteiten.”

Benteke, dat is kopkracht – hij scoorde de meeste kopbalgoals van iedereen in de Premier League en won de meeste luchtduels. “Ik ben deels tevreden over mijn seizoen”, zegt Benteke. “Ik had meer kunnen scoren, want er was een periode waarin de goals ontbraken. Ik probeer nog constanter te worden en de lat hoger te leggen.”