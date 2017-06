PS-militanten verwerpen decumulvoorstel partijtop

Op een partijbijeenkomst hebben de militanten van de PS een decumulvoorstel van de partijtop verworpen. De partijtop stelde een cumulverbod voor tussen de functie van parlementslid en een uitvoerend lokaal mandaat. De militanten vrezen dat het voorstel niet snel genoeg kan uitgevoerd worden.

Zo’n 600 PS-militanten zijn zaterdag in Brussel samengekomen om zich te buigen over een pakket van elf voorstellen van partijvoorzitter Elio Di Rupo. Van die elf voorstellen werd er één verworpen, het voorstel voor een cumulverbod tussen de functie van parlementslid en een uitvoerend lokaal mandaat (burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter). Niet minder dan 63 procent stemde tegen het voorstel.

Verschillende militanten willen namelijk dat het cumulverbod er sneller komt en dat er niet gewacht wordt tot na de volgende verkiezingen zoals het voorstel van de partij volgens hen beoogt. Nu het voorstel is weggestemd, zal de decumulkwestie opnieuw besproken worden op het partijbureau.

Wél groen licht

Een reeks andere voorstellen kreeg wél groen licht van de militanten. Zo komen er nieuwe maatregelen om te waken over belangenconflicten tussen publieke en private mandaten en komt er een register van lobbyisten die in contact komen met de ministeriële kabinetten en parlementen.

De militanten steunen voorts de oprichting van een burgerpanel dat moet nadenken over wat er in de preambule van de Grondwet moet staan, het behouden van de stemplicht, de paritaire (man/vrouw) samenstelling van provincie- en gemeenteraden en de oprichting van ‘burgerkamers’ die kunnen debatteren in de parlementen.