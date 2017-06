Na de yoga en de spinning maken Rode Duivels tijd voor fans op Family Day

De Rode Duivels nemen het maandagavond pas op tegen Tsjechië tijdens een oefeninterland, dus maakten de Belgen zaterdag eerst even uitgebreid tijd voor de fans op de Rode Duivels Family Day. Onder luid applaus werden Jan Vertonghen, Romelu Lukaku, Eden Hazard en co. ontvangen in het Koning Boudewijnstadion. Voor een zomers geklede bondscoach Roberto Martinez is het zijn eerste fandag met de Belgische ploeg. De Belgische Voetbalbond schat dat er 7.000 fans in en rond het stadion zijn, maar een groot deel lijkt al op zoek naar een goed plekje om straks een handtekening te bemachtigen van hun favoriete Rode Duivel tijdens de signeersessie om halfdrie deze namiddag.

De deuren van het Koning Boudewijnstadion gingen om 10 uur al open voor de fans, maar de Rode Duivels waren al veel vroeger uit de veren. Ze werden namelijk getrakteerd op een yogasessie van ex-tennisster Sabine Appelmans en daarna mochten ze ook nog even op de spinningfiets springen.

De Rode Duivels werden per twee voorgesteld met de drie kapiteins Hazard-Kompany-Vertonghen als laatste. Daarna werden ook de Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames voorgesteld en de nationale ploegen van het zogenaamde G-voetbal (blinden, doven, spelers met een fysieke beperking en spelers met een mentale beperking). De Red Flames-kapitein Aline Zeler kreeg ook nog een ruiker bloemen van Eden Hazard. Na speeches van Hazard en ook nog Martinez mochten de Rode Duivels beginnen aan hun training, die het publiek kon volgen. Divock Origi traint door een kuitverrekking voorlopig apart. Even was er ook bezorgdheid rond Romelu Lukaku. Die kreeg tijdens de training een bal in de onderbuik, maar kon weer verder.

