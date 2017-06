Islamleraar op non-actief gezet na klachten grensoverschrijdend gedrag

Er loopt een onderzoek tegen imam Brahim Laytouss wegens grensoverschrijdend gedrag met een leerlinge.

De Gentse politie is een onderzoek begonnen tegen Brahim Laytouss (46) wegens grensoverschrijdend gedrag met een leerlinge. Een tiental andere leerlingen heeft de voorbije weken verhalen gesignaleerd van flirten, pikante berichten via Whatsapp en ongewenste aanrakingen. In afwachting van de bevindingen van het onderzoek is de islamleerkracht op non-actief gezet.

De directie en het Gentse schepencollege hebben de islamleerkracht preventief op non-actief gezet. Laytouss kreeg van de schooldirectie te horen dat hij voorlopig geen les meer mag geven. De Moslimexecutieve is op de hoogte gebracht.

Brahim Laytouss ontkent alle beschuldigingen formeel, zegt zijn advocaat Walter Damen. ‘Er is nog geen gerechtelijk onderzoek, maar een tuchtonderzoek. Ik heb die zogezegde pikante berichten nog niet gezien. Het vermoeden van onschuld geldt hier.’ De klachten zouden deel uitmaken van een afrekening in het Gentse over een verschil in visie over de te volgen stroming in de islam.

De zaak beroert de gemoederen in de Gentse moslimgemeenschap. Laytouss is vanwege zijn vele optredens in de media tot ver buiten Gent een bekend figuur. Niet alleen preekte hij sinds 1999 jarenlang in de Gentse Al Markaz-moskee. Laytouss voert aan de Universiteit Antwerpen ook onderzoek naar (de)radicalisering van jongeren. Hij geldt als een expert ter zake. Hij is ook medeoprichter van de vzw DeRadiAnt, een project om (ex-)gedetineerden op het juiste pad te krijgen. Laytouss is ook een pleitbezorger van een gematigde islam.

De Gentse schepen van Onderwijs, Elke Decruynaere (Groen), bevestigt dat Laytouss op non-actief is gezet en volgende week gehoord wordt. ‘Net daarom moeten we de zaak met omzichtigheid behandelen. Het gaat om een voorlopige tuchtmaatregel nadat we bepaalde signalen hadden opgevangen. Het dossier zit nog in een onderzoeksfase en we moeten luisteren naar zijn verhaal.’