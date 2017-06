Rock am Ring ontruimd wegens terreurdreiging

Het bekende Duitse rockfestival 'Rock am Ring' is vrijdag onderbroken wegens 'terreurgevaar', zo meldden de organisatoren. Volgens Duitse media heeft de politie intussen twee mensen verhoord. Omstreeks 11 uur moet duidelijk worden of de rest van het festival nog doorgaat.

Het bekendste Duitse muziekfestival was pas begonnen toen zo'n 90.000 fans via luidsprekers verzocht werden zich 'rustig en gecontroleerd' naar de uitgang en kampeerplaatsen te begeven. Volgens de politie in Koblenz bestonden er 'concrete indicaties' op grond waarvan 'een mogelijke terreurdreiging niet uit te sluiten valt'.

Het meerdaagse festival vindt plaats op de Nürburgring in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts in het westen van Duitsland. De organisatoren van Rock am RIng hadden na het concert van Ariana Grande in Manchester al beslist om zo'n 1.200 politieagenten in te schakelen om het festival te bewaken.

Toch was festivalorganisator Marek Lieberberg kritisch over de beslissing om zijn festival te evacueren. 'Ik weet niet juist waarom het festivalterrein werd ontruimd', zei hij. 'Ik denk dat we hier moeten boeten voor wat in het geval van Amri (Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn eind vorig jaar, red.) te weinig werd gedaan.' Door fouten van de autoriteiten is volgens Lieberberg de gemoedstoestand veranderd, waardoor misschien 'sneller ernstige beslissingen genomen worden dan vroeger'.

Volgens Duitse media zou de politie intussen twee mensen hebben verhoord. Het zou gaag om twee medewerkers van een onderaanneming die op het festival aan het werk is, al spreekt de politie zich niet uit over het bericht. 'We kunnen op dit moment niets zeggen. We mogen het onderzoek niet beïnvloeden', aldus politiewoordvoerder Lars Brummer. Op de vraag of het ontruimde festivalterrein wordt doorzocht met speurhonden, antwoordde de woordvoerder dat 'we het festivalterrein zullen doorzoeken. Over de details kan ik niets zeggen.'



Minister van Binnenlandse Zaken van Rijnland-Palts Roger Lewentz verklaarde vrijdagavond dat de beslissing om het festival te evacueren noodzakelijk was. 'Alle politie-experts waren het erover eens dat er geen andere keuze was', klonk het. En ook de federale minister van Binnenlandse Zaken Thomas De Mazière noemde het een juiste beslissing. 'Voor deze moeilijke maar verantwoorde keuze krijgt hij (Lewentz) mijn volledige steun. Hoe jammer het ook is, de veiligheid van de festivalgangers moet op de eerste plaats komen', zei hij in Berlijn.

Zaterdag om 11.00 uur wordt bekendgemaakt of het festival wordt voortgezet.

