Premier ontvangt Chinese ambtgenoot op Hertoginnedal

Premier Charles Michel heeft vrijdagavond zijn Chinese ambtgenoot Li Keqiang ontvangen op Hertoginnedal, in aanwezigheid van de vier Belgische vicepremiers.

Omstreeks 17.30 uur werd Keqiang bij zijn aankomst verwelkomd met militaire muziek en schouwen van het eredetachement. Daarna volgde een vergadering tussen beide premiers en de ondertekening van een memorandum of understanding.

Michel legde de klemtoon op de kracht van de bilaterale relaties tussen België en China en tussen de Europese Unie en China, nu China, als grootste vervuiler ter wereld, beloofd heeft om het klimaatakkoord van Parijs wél na te leven. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan dat zijn land dat niet zou doen.

Het bezoek aan Hertoginnedal werd afgesloten met de presentatie van de Volvo Concept 40.1. Die conceptwagen geeft een hint over hoe de toekomstige Volvo XC40, die in Gent gebouwd zal worden en waarop de Gentse fabriek zich momenteel voorbereidt, eruit zal zien. Volvo investeert daarvoor 200 miljoen euro in Gent.

De Chinese premier nam eerder op de dag deel aan een Europees-Chinese top, die - met enige vertraging - afgesloten werd met een gezamenlijke verklaring over het klimaat. Keqiang had ook een ontmoeting met koning Filip.