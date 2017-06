Denemarken schrapt verbod op godslastering

Het Deense parlement heeft de wet afgeschaft die blasfemie verbiedt. Door die maatregel zal een Deense man die de Koran in brand had gestoken, niet voor de rechter moeten verschijnen.

Tot nu toe kon er in Denemarken een boete en een gevangenisstraf van maximaal vier maanden worden uitgesproken tegen mensen die schuldig worden bevonden aan het beledigen of beschadigen van mensen of voorwerpen die als heilig worden beschouwd.

De afschaffing van die honderd jaar oude wet tegen blasfemie werd vrijdag met 75 stemmen tegen 27 goedgekeurd. Enkel parlementsleden van de sociaaldemocratische partij, die in de oppositie zit, stemden tegen.

Het was al van 1971 geleden dat er in Denemarken nog een proces werd gevoerd op basis van de wet tegen godslastering. In 2005 was de wet wel nog ter sprake gekomen na de publicatie van de omstreden Mohammed-cartoons in het blad Jyllands-Posten. Maar er werd toen uiteindelijk beslist om niet tot vervolging over te gaan.

Koran

Door de afschaffing moet een man die in 2015 een Koran in brand had gestoken niet voor de rechter verschijnen. Nu het verbod op godslastering is afgeschaft, vervalt de zaak, zo zegt procureur Jan Reckendorff.

‘Aangezien zijn daad niet langer een misdaad is, kan er geen proces meer plaatsvinden’, aldus Reckendorff. Volgens de procureur kon er geen enkele andere aanklacht tegen de 42-jarige man worden toegepast.

Het Deense ministerie van Justitie benadrukt in een mededeling wel dat het ‘bedreigen, bespotten of belasteren’ van mensen vanwege hun religie strafbaar blijft.