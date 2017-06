'Parijs' is nog ver weg voor België

Hoe we ons verplaatsen en waar we wonen zal drastisch moeten veranderen om tegen 2030 de Belgische uitstoot met 35 procent te verminderen.

Economisch pattriotisme is geen vies woord meer. Nu de Verenigde Staten het Parijse klimaatakkoord in de prullenmand gooien, pleit premier Charles Michel (MR) voor bescherming van de Europese bedrijven. CD&V en Open VLD zijn voorstander van een importheffing voor Amerikaanse producten.

De kritiek op de Amerikaanse president Trump klonk de voorbije dagen luid en eensgezind. Volgens federaal minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem (MR) zet Trump het Belgische beleid alvast niet op losse schroeven.

Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe goed doet België het dan? De Europese Unie heeft in het kader van het Parijse klimaatakkoord tussentijdse doelstellingen bepaald voor de uitstoot van CO2, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Voor 2020 zitten we op koers. ‘Dat doel halen we’, zegt Jan Pauwels, woordvoerder van minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V).

Al wordt het toch spannend voor Vlaams minister Bart Tommelein (Open VLD), die verantwoordelijk is voor hernieuwbare energie. Hij haalt alles uit de kast om iedereen voor zon, wind en warmte te winnen. Zijn ‘warmteplan’ werd gisteren nog goedgekeurd door de Vlaamse regering. Daarmee wil hij de warmtenenetten, zonneboilers en warmtepompen beter op de kaart zetten.

Hoe dan ook begint het échte werk pas na 2020. De Europese doelstelling voor 2030 is een pak ambitieuzer: in heel de Unie 40 procent minder uitstoot, in vergelijking met 1990. België moet een inspanning van 35 procent leveren. Een zware klus. Want nu al zien we de uitstoot van CO2 stagneert in plaats van daalt.

De Belgische pijnpunten? Ons bijzonder druk verkeer en de slecht geïsoleerde gebouwen ‘Vlaanderen heeft een sterk beleid om nieuwbouw energiezuinig te maken’, vindt Matthias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. ‘Voor oude gebouwen zal nog meer inspanning nodig zijn.’ In het Vlaams Klimaatpact wordt er alvast geld voor uitgetrokken.

Moeilijker is de vraag hoe we onze verplaatsingen drastisch gaan veranderen. We rijden méér in plaats van minder met de auto. Het ‘Nationaal Klimaat- en Energieplan’, dat eind dit jaar klaar moet zijn, zal volgens Marghem een ‘modal shift’ bevatten. Weg van de auto naar de fiets en het openbaar vervoer. Twee maatregelen wenken dan: een slimme kilometerheffing en een afbouw van steun voor de salariswagen. Maar wie durft aan de auto te raken?