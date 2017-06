Nog geen beslissing over uitbreiding aantal vicerectoren UGent

De raad van bestuur van de Universiteit Gent heeft geen beslissing genomen in de vraag om een uitbreiding van het rectorale team.

De rectorverkie­zingen in Gent hadden de voorbije maanden veel weg van een soap, gekruid met roddels, insinuaties en afrekeningen. Daaruit kwam uiteindelijk een compromis uit de bus, waarbij Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe als enige kandidaten overbleven, maar bij een verkiezing bijgestaan zouden worden door vijf vicerectoren, onder wie het duo dat zich terugtrok.

De raad van bestuur zegt nu akte genomen te hebben van de idee. ‘Het zal verder opgenomen worden door de werkgroep governance’, klinkt het in een mededeling. ‘Dat is een al bestaande werkgroep die het bestuursmodel van de UGent grondig evalueert. Het advies van die werkgroep wordt voorgelegd aan de raad van bestuur en tegen de zomer weten we meer over het verdere verloop.’

Volgens het studentenblad Schamper stelden drie geledingen in de raad van bestuur zich terughoudend op: de studenten, het academisch assisterend personeel en het administratief en technisch personeel. Hun gezamenlijk standpunt klinkt als volgt: ‘Pleidooien pro dit akkoord stellen dat dit voorstel enige vorm van rust kan brengen na de bitse verkiezingsstrijd, en op die manier verdere schade aan het imago van onze instelling kan verhelpen. Wij vinden niet dat dit als argument aangehaald kan worden om het voorstel in de huidige context te aanvaarden.’

Verkiezing

Het onderzoek heeft geen gevolgen voor de lopende verkiezingsprocedure aan de UGent, aldus nog de instelling. Deze week startte een tweede stemcyclus voor de verkiezing van een nieuwe rector en vicerector, de eerste stemronde start op maandag 19 juni en duurt 24 uur.

Het verkiezingsreglement tot slot blijft hetzelfde als tijdens de eerste cyclus. Eens dat een duo een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, kan de raad van bestuur overgaan tot de benoeming.