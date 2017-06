Vlaamse regering zet ratificatie Ceta in gang

De Vlaamse regering keurde vrijdag een ontwerpdecreet goed voor de ratificatie van het Ceta, het veelbesproken handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada dat lange tijd op weerstand van de Waalse regering botste. Oppositiepartij SP.A noemt de goedkeuring ‘voortvarend en deloyaal’. ‘De verschillende regeringen van ons land hadden afgesproken om op een advies van het Europees Hof te wachten.’

Na jarenlange onderhandelingen ondertekenden Europa en Canada het handelsverdrag in oktober vorig jaar. Aan die ondertekening gingen enkele spannende weken vooraf. Ons land kon niet instemmen omdat de Waalse regering daarvoor een veto stelde. De PS-cdH-ploeg van Paul Magnette had onder meer problemen met het arbitragesysteem, waarmee geschillen tussen bedrijven en overheden beslecht zouden worden.

Na toevoeging van een ‘interpretatieve verklaring’ gaf de Waalse regering toe. De verschillende Belgische regeringen sloten daarenboven een onderling akkoord. Daarin stelden ze onder meer dat ze aan het Europees Hof gingen vragen of CETA verenigbaar is met de EU-wetgeving.

De federale regering zou dat advies nog moeten vragen. Intussen heeft de Vlaamse regering al een eerste stap in de ratificatieprocedure gezet. De tekst volgt nu een adviesprocedure, komt vervolgens terug op de Vlaamse regeringstafel en moet dan naar het Vlaams Parlement. Volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA) moet de principiële goedkeuring vrijdag ‘het signaal geven dat de Vlaamse regering onverkort achter het Ceta staat’.

‘Voor Vlaanderen is dit handels- en investeringsakkoord met Canada uitermate belangrijk. Vlaanderen voerde in 2015 voor 1,8 miljard aan goederen uit naar Canada. Vorig jaar hebben we ook vier nieuwe Canadese investeringen in Vlaanderen mogen registreren. Een snelle Vlaamse ratificatie is het beste signaal aan al onze handelspartners, en Canada in het bijzonder, dat Vlaanderen een open economie is die geen muren optrekt, maar met vertrouwen aan vrije en eerlijke handel doet op basis van degelijke en moderne handelsregels’, zegt Bourgeois.

Sp.a-parlementslid Güler Turan vindt de houding van de Vlaamse regering ‘deloyaal’ en ‘voortvarend’. ‘In het intra-Belgisch akkoord is afgesproken om het advies van het Europees Hof van Justitie af te wachten. Bovendien kan België het verdrag enkel ratificeren als alle parlementen dat doen. Waarom moet het dan zo snel-snel?’, zegt Turan.

Minister-president Bourgeois zegt dat de intra-Belgische verklaring de Vlaamse en federale regering niet bindt op het punt van het arbitragesysteem. ‘Integendeel, in die verklaring drukt de Vlaamse regering expliciet haar vertrouwen uit in de verbeterde bilaterale ICS, met onafhankelijke rechters en grote toegankelijkheid voor onze KMO’s.’

Bourgeois zegt dat het advies van het Europees hof nog een tijdje op zich kan laten wachten. ‘Intussen loopt in vele Europese landen het ratificatieproces. Dit remt dus ook Vlaanderen niet af om alvast ons legistiek proces in gang te zetten, dat heeft immers ook zijn tijd nodig. En ja, wij zijn voor vrijhandel, wij gaan ons niet laten afremmen door de ‘Trumpiaanse’ neigingen bij sommige politici’, aldus Bourgeois.