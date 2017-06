Wat ons gelukkig maakt

Een goede gezondheid is de belangrijkste factor in het geluk van de Belg. Dat blijkt uit een analyse van het Federaal Planbureau. Ook geld kan een slechte gezondheid niet compenseren.

De Belg beoordeelt zijn welzijn gemiddeld met iets meer dan 7,5 op 10. Uit de analyse van het Planbureau blijkt dat gezondheid - zowel mentale als fysieke - de belangrijkste factor is van het welzijn van de Belgen. Wie in zeer slechte gezondheid verkeert, verliest gemiddeld meer dan 1,6 punten ten opzichte van mensen met een goede gezondheid.

Inkomen

Na gezondheid blijkt het inkomen bepalend te zijn. Wie geen voldoende hoog inkomen heeft om er in ons land ‘een gangbare levensstijl’ aan over te houden, verliest bijna 0,7 punt aan welzijn. Eens die drempel bereikt is, is het loon echter niet meer zo bepalend: een verdubbeling van het inkomen doet het welzijn gemiddeld met slechts 0,3 punt toenemen.

Werk

Het is dan ook logisch dat werk hebben ook belangrijk is voor de tevredenheid van de Belg. Ten opzichte van een voltijds job hebben, doen permanent arbeidsongeschikt zijn of werkloos zijn het welzijn afnemen met respectievelijk ongeveer 0,5 punt en 0,2 punt. Geen diploma hebben doet het welzijn ook dalen met 0,3 punt.

Naasten

Tot slot heeft ook omringd zijn door naasten een grote impact. Niet alleen wonen, iemand hebben om in vertrouwen te nemen en iemand hebben om hulp aan te vragen, doen het welzijn elk tussen 0,2 en 0,3 punt stijgen.

Verschillen

Het Planbureau benadrukt wel dat de determinanten van het welzijn niet voor alle Belgen even belangrijk zijn. ‘Een zeer slechte gezondheidstoestand hebben, niet gehuwd zijn en een daling van het inkomen hebben bijvoorbeeld een relatief grotere impact op het welzijn van de werklozen. Permanent arbeidsongeschikt zijn, geen diploma hebben of geen hulp kunnen vragen aan iemand hebben een relatief grotere impact op het welzijn van de min-25-jarigen’, luidt het.