Greg Van Avermaet (BMC) heeft de tweede rit in de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. Hij haalde het in Walferdange voor Jempy Drucker en Alexander Kamp. Drucker, de ploegmaat van Van Avermaet bij BMC, blijft wel leider in het algemene klassement. Voor Van Avermaet is het zijn eerste zege sinds Parijs-Roubaix.