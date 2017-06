DiCaprio: ‘Onze toekomst op deze planeet is nu meer dan ooit in gevaar’

Het klimaat ligt Leonardo DiCaprio na aan het hart en dus kan ook de Amerikaanse acteur niet zwijgend toekijken hoe Donald Trump het klimaatakkoord van Parijs de rug toekeert. ‘Het is belangrijker dan ooit dat we actie ondernemen.’

‘De toekomstige leefbaarheid van onze planeet wordt bedreigd door de onvoorzichtige beslissing van president Trump om Amerika terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Onze toekomst op deze planeet is nu meer dan ooit in gevaar’, schrijft DiCaprio op Facebook.

‘Voor Amerikanen en alle anderen ter wereld die sterk leiderschap verwachten als het aankomt op klimaatverandering is dit diep ontgoochelend. Nu moeten we, meer dan ooit, vastbesloten zijn om de klimaatverandering om te keren, en om die leiders uit te dagen die niet geloven in wetenschappelijke feiten en empirische waarheden.’

‘Het is tijd dat we allemaal opstaan, ons organiseren en terugvechten, en onze energie verzamelen via politieke acties vanuit de basis’, besluit de acteur, die eveneens vijf organisaties opsomt die zich inzetten tegen klimaatverandering en steun kunnen gebruiken.

DiCaprio bracht vorig jaar de documentaire Before the flood uit waarin hij het probleem uitgebreid aankaart. Toen zei hij ook al dat ‘wie niet in klimaatverandering gelooft, geen publiek ambt mag hebben’, een verwijzingen naar Trump, een maand voor hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen.

Hij was in 2015 ook gastspreker op de klimaatconferentie van Parijs en gebruikte daarna ook zijn dankspeech tijdens de Oscars om het over klimaatverandering te hebben.