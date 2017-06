The Body Shop strijdt opnieuw tegen dierproeven

Cosmeticabedrijf The Body Shop heeft in samenwerking met ‘Cruelty Free International’ een online petitie gestart met als doel een wereldwijde wet in te voeren die dierproeven verbiedt.

In 1989 ging de eerste campagne van The Body Shop in samenwerking met Cruelty Free International van start. Twintig jaar later slaagden ze erin om dierproeven officieel in de cosmeticasector te laten verbieden door de Europese Unie.

Desondanks heeft 80 procent van de landen wereldwijd nog geen verbod, waardoor volgens Cruelty Free International jaarlijks nog rond de 500.000 dieren worden gebruikt voor tests voor cosmetische doeleinden. Daarom slaan de twee bedrijven de handen opnieuw in elkaar met als doel een wet in te voeren die dierproeven wereldwijd verbiedt.

Met de campagne ‘Forever Against Animal Testing’ hoopt de organisatie acht miljoen handtekeningen te verzamelen, om nadien met de petitie naar de Verenigde Naties te trekken. Het uiteindelijke doel is een internationale conventie, waarin de wet die voorgoed komaf maakt met dierenleed wordt aangenomen.