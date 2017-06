Het kleine broertje van de Tour: alles wat u moet weten over de Dauphiné

De 69ste editie van het Critérium du Dauphiné start op zondag in Saint-Etienne en wordt voor heel wat renners de laatste belangrijke voorbereidingskoers met het oog op de Tour. Een criterium om naar uit te kijken, want zowat alle favorieten van de Tour de France doen mee.

Chris Froome kroonde zich vorig jaar voor de derde keer tot eindwinnaar. Ook nu geldt hij als één van de favorieten, maar dan zal hij wel moeten afrekenen met Alberto Contador, Esteban Chaves, Romain Bardet, Alejandro Valverde, Richie Porte en Fabio Aru. Nairo Quintana is er dan wel niet bij na zijn tweede plaats in de Giro, alle andere renners met ambitie voor het klassement in de Tour zijn wel van de partij.

Officiële teaser Video: Youtube/Tour de France

Froome kon dit jaar nog niet meteen overtuigen in de slechts 19 dagen competitie die hij de voorbije maanden bijeen fietste en mocht zelfs nog niet één keer de handen omhoog steken. De Brit gaat in de Dauphiné op zoek naar bevestiging voor het vele werk dat hij de voorbije maanden verrichtte in zijn thuisbasis in Monaco en op de Teide en hij zal ongetwijfeld de benen eens stevig willen testen.

Chris Froome en Richie Porte tijdens de 6e etappe van de Dauphiné 2016 Foto: Photo News

Van Spaanse zijde mag verwacht worden dat Contador en Valverde hem zullen bestoken in de strijd om de eindzege. Valverde bewees de voorbije maanden dat er nog altijd geen sleet zit op “Il Imbatido’, Contador moet zijn nieuwe team Trek-Segafredo nog altijd de zijn eerste zege van het jaar schenken na een rist tweede plaatsen in het eindklassement van Parijs-Nice, de Ruta del Sol, de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland.

Alberto Contador voert de klim aan tijdens de 7e etappe van de Dauphiné 2016 Foto: Photo News

Uitkijken wordt het ook naar Richie Porte, al eens tweede in het eindklassement in 2013, en dit jaar goed voor de eindzege in de Ronde van Romandië. De kopman van BMC lijkt meer dan ooit klaar om Froome en co het vuur aan de schenen te leggen. “Ik heb heel wat vertrouwen geput uit mijn eindzege in de Ronde van Romandië. Een goed resultaat in de Dauphiné zou dat vertrouwen nog verder aanzwengelen en zet mij perfect op schema voor juli”, aldus de Australiër. “Ik kon niet beter voorbereid zijn en ik voel me heel goed, hoewel de Tour uiteraard mijn hoofddoel is, zou ik heel graag de Dauphiné aan mijn palmares toevoegen. We hebben een sterke ploeg en zullen het rit per rit bekijken.”

Richie Porte tijdens de Ronde van Romandië Foto: Photo News

En wat met Esteban Chaves, tweede in de Giro van 2016 en derde in de Vuelta van datzelfde jaar? Hij treedt voor het eerst in aan de Tour komende zomer, maar kende geen al te beste voorbereiding de voorbije maanden door blessureleed. Zijn laatste koers dateert van begin februari, de Herald Sun Tour, en de Colombiaan zal vooral competitieritme opdoen in de Dauphiné. Hij flankeert die andere kopman, Simon Yates, die voorzien was voor de Giro, maar nu toch naar de Tour zal trekken en in Frankrijk de conditie zal willen testen tegen de toppers.

Fabio Aru wint de 3e etappe van de Dauphiné 2016 Foto: Photo News

Van Belgische zijde vaardigt Lotto Soudal de meeste landgenoten af met Tosh Van Der Sande, Jelle Vanendert, Sander Armée, Tiesj Benoot en Thomas De Gendt, al trekt ook Wanty-Groupe Gobert met vier Belgen naar de Dauphiné (Frederik Backaert, Thomas Degand, Guillaume Van Keirsbulck en Pieter Vanspeybrouck). Kansen op ritzeges zijn er met Benoot, De Gendt, Jens Keukeleire, Serge Pauwels, Oliver Naesen en Ben Hermans. De andere landgenoten krijgen vooral een ondersteunende rol.

De volledige deelnemerslijst kan u hier vinden.

Parcours

Net zoals in de Tour de France worden alle aspecten van het wielrennen vertegenwoordigd. De Dauphiné vliegt er meteen in met twee heuvelachtige etappes. Die zijn niet te onderschatten, want de renners moeten samen maar liefst 12 cols overbruggen.

Het profiel van de 1e etappe Foto: Dauphiné

Daarna wordt het iets rustiger, met twee vlakke etappes en een tijdrit. De vlakke ritten zullen meer dan waarschijnlijk uitmonden in een massasprint, waar sprinters zoals Alexander Kristoff, Nacer Bouhanni, Bryan Coquard en Arnaud Démare hun slag kunnen slaan. De biljartvlakke tijdrit is dan weer op het lijf geschreven van wereldkampioen Tony Martin.

Het trio van bergritten op 9, 10 en 11 juni wordt het hoogtepunt van het Critérium du Dauphiné 2017. Die etappes zijn spek naar de bek van de klassementsrenners zoals Romain Bardet, Alberto Contador, Richie Porte en titelverdediger Chris Froome. Een speciale vermelding gaat naar rit 7, met aankomst op de befaamde Alpe d’Huez. Het is nog maar de 2e keer in de geschiedenis van het criterium dat de col deel uitmaakt van een etappe: bij de primeur in 2010 ging Contador aan de haal met de overwinning.

De laatste cols van de 7e etappe Foto: Dauphiné

Over het algemeen lijkt het profiel van deze Dauphiné ideaal voor een Froome in goeden doen. Maar zijn wisselvallige prestaties tijdens de voorbereiding bieden kansen aan uitdagers zoals Bardet, Porte en Contador. De strijd ligt dus nog helemaal open.