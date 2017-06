Documentaire

Hier kan Vlaanderen een voorbeeld

aan nemen: fietsparadijs Kopenhagen

3 juni 2017 Tom Ysebaert, Lieven Bulckens

Terwijl iedereen boos naar Washington kijkt, toont Kopenhagen hoe het wél moet. De Deense stad maakte in de jaren zeventig een radicale keuze voor de fiets. Vandaag is Kopenhagen fietshoofdstad van de wereld. Tegen 2025 wil het CO2-neutraal zijn. Correspondent fiets Tom Ysebaert ging kijken wat de Denen beter doen dan wij. En wat we daarvan kunnen leren. Samen met videojournalist Lieven Bulckens maakte hij deze mini-documentaire.