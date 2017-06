‘Hooikoorts staat achter stuur gelijk aan drie glazen alcohol’

Elk jaar stijgt het aantal meldingen van autobestuurders die last hebben van hooikoorts. Een zorgwekkende trend, stelt Touring vast. ‘Want hooikoorts is te vergelijken met rijden onder invloed van twee à drie glazen alcohol’, klinkt het.

In mei van dit jaar alleen al kwamen bij Touring 215 oproepen binnen van automobilisten die informatie vroegen over rijden met hooikoorts. ‘De komende dagen en weken zal het er niet op beteren’, zegt woordvoerder Danny Smagghe.

‘Elk jaar zijn er wat meer meldingen’, zegt Smagghe. ‘Niet alleen zijn er elk jaar meer mensen met allergieën door genetische overdracht, maar door het ‘jojo’-weer wordt het pollenseizoen steeds wisselvalliger en komt het vaak vroeger op gang. Dat is slecht nieuws voor de zowat 2,5 miljoen hooikoortslijders in ons land, maar nog meer voor al wie regelmatig met de auto de baan op moet. Een hooikoortsaanval met veelvuldig niezen, tranende en gezwollen ogen kan daarbij leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Je kan het vergelijken met rijden onder invloed van twee à drie glazen alcohol.’

Nog tot in augustus zullen de pollen merkbaar aanwezig zijn. Het is dus nog een tijdje opletten voor bestuurders. ‘Zelfs de fractie van een seconde dat men afgeleid is en de ogen even sluit bij niezen kan slecht aflopen. Voertuigbestuurders zijn vatbaarder dan mensen die binnen zitten of gewoon buiten wandelen. In de buurt van drukke wegen zweeft immers meer stuifmeel rond dat vanuit de hogere luchtlagen neerkomt en door de vele luchtverplaatsingen sterk wordt rond geblazen. Daarbij komt dat de uitlaatgassen met fijn stof het effect van hooikoorts versterken. Er is trouwens een bewezen toename bij meer CO2 in de lucht. Men doet er dus goed aan zich preventief te beschermen zodat men minder last krijgt van deze ongewenste aanvallen.’

Touring geeft een aantal tips, los van de medische behandelingen, waarmee men de hinder beperkt: