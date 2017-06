Kajakker Mathieu Doby wordt ook in C1 naar tweede run verwezen op EK slalom

Mathieu Doby is er vrijdag op dag twee van het EK kajak slalom in het Sloveense Tacen niet in geslaagd zich rechtstreeks te plaatsen voor de finale van de C1. De Belgische slalomspecialist incasseerde wel geen enkel strafpunt, maar sloot de eerste run toch maar als 30e af. Omdat enkel de top vijftien rechtstreeks naar de finale mocht, moet Doby later vrijdag in de tweede run aan de slag en daarin proberen zich bij de top tien te peddelen.