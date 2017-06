Hazard geeft duidelijkheid over toekomst bij Chelsea

In een gesprek met The Straits Times heeft Eden Hazard bevestigd dat hij de komende jaren bij Chelsea zal blijven. Er gingen al lang geruchten de ronde over een recordtransfer naar Real Madrid, maar dat ontkent de Belg ten stelligste.

Eden Hazard heeft nog een contract van 2 seizoenen bij Chelsea, en is volgens eigen zeggen gelukkig in Londen. “Ik ben hier blij. Ik speel bij een van de beste clubs ter wereld en ik denk dat ik nog enkele jaren blijf. Je kan zien (aan mijn prestaties) op het veld dat ik blij ben”, aldus de Belg.

Hazard heeft nog grote plannen met Chelsea: “Volgend seizoen spelen we de Champions League, maar we willen de Premier League-trofee ook in Chelsea houden. Het wordt moeilijk en we weten dat er veel van Chelsea verwacht wordt. Maar nu is het tijd om aan vakantie te denken.”

De Belg was een van de uitblinkers bij het Chelsea van Antonio Conte. Hij speelt sinds 2012 bij de Londense club en maakte 72 doelpunten.