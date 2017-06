Michel: 'Europese bedrijven beschermen na uitstap VS'

Als de Amerikaanse bedrijven voordeel ondervinden door de uitstap van de Verenigde Staten bij het klimaatakkoord van Parijs, dan moet bekeken worden hoe we onze bedrijven kunnen beschermen in een Europese context, zo zegt premier Charles Michel.

Michel noemde de beslissing van Donald Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen ‘een brutale daad’, ‘een onverantwoorde beslissing die afbreuk doet aan de gedane beloften’. Voor aanvang van de ministerraad vrijdagochtend liet de premier nog weten dat eventuele maatregelen zullen volgen indien de uitstap een concurrentieel voordeel meebrengt.

‘Als bedrijven in de VS hieruit voordeel halen, dan mogen we niet naïef zijn en moeten we onze economie in Europa beschermen en verdedigen’, aldus Michel aan het VRT-radionieuws. ‘Ik ben voorstander van vrije handel en dus moeten we samen met onze partners bekijken welke instrumenten we in handen hebben en kunnen ontwikkelen.’

Welke maatregelen Michel in gedachten heeft, is niet duidelijk. Open VLD-senator en economieprofessor Lode Vereeck pleit op Twitter alvast voor een CO2-taks op geïmporteerde goederen uit de VS, als het land beslist om op eigen kracht verder te gaan.

Indien USA uit #ParisAgreement stapt (en EU niet), dan moet level playing field voor Europese bedrijven gecreëerd door import-ecotax. — Lode Vereeck (@vereeck) June 2, 2017

Duitsland denkt (nog) niet aan economische maatregelen, zo bevestigde Steffen Seibert, woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel, aan persagentschap Reuters. 'Ik denk dat we kunnen zeggen dat het Duitse overheidsbeleid die beslissing niet moet nemen.'