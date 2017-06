Waarom lachen gezellig is

Sociaal lachen geeft een goed gevoel. Dat komt omdat het hersenhormonen (endorfines) vrijmaakt. Die hebben een roesverwekkend effect dat een beetje lijkt op dat van morfine.

Finse en Britse onderzoekers melden nu in The Journal of Neuroscience dat mensen met meer receptoren voor het gelukshormoon in hun hersenen, gemakkelijker lachen wanneer ze samen zijn met vrienden.

Apen versterken hun sociale banden door elkaar te ‘vlooien’, wat ook endorfines vrijmaakt. Maar dat kun je met slechts één individu tegelijk doen. Sociaal lachen, een puur menselijk gedrag, heeft hetzelfde effect. Maar een lach verspreidt zich gemakkelijk door een grote groep, en is daardoor veel effectiever als bandsmeder.