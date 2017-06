Schwarzenegger aan Trump: ‘Enkel ik kan terug in de tijd gaan’

Arnold Schwarzenegger heeft heftig gereageerd op de aankondiging dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. ‘Het milieu beschermen zal onze economie niet dwarsbomen. Een goed milieubeleid doet net het omgekeerde en zorgt voor een boost.’

Californië wordt wereldwijd beschouwd als een voorbeeld en voorloper van verstandig groen beleid. Voormalig gouverneur Arnold Schwarzenegger zette dat beleid op poten. Hij toont zich in een video dan ook diep teleurgesteld in de beslissing van president Donald Trump om het klimaatakkoord van Parijs de rug toe te keren.

‘Eén man mag onze vooruitgang niet vernietigen. Eén man mag onze groene energierevolutie niet blokkeren. En één man kan niet terug in de tijd gaan. Enkel ik kan dat’, steekt Schwarzenegger van wal, met een referentie naar zijn rol in Terminator.

‘Als ambtenaar, en zeker als president, is je eerste en voornaamste verantwoordelijkheid om de bevolking te beschermen. Elk jaar sterven 200.000 Amerikanen door luchtvervuiling. We kunnen niet gewoon toekijken en niets doen terwijl mensen ziek worden en doodgaan, zeker als je weet dat er een andere manier is.’

‘We herinneren ons vooral de grote leiders’

‘Ik weet dat het gemakkelijker is om achteruit te kijken. En voor veel mensen is het verleden dat we kennen minder eng dan de toekomst die we níet kennen’, stelt Schwarzenegger. ‘Maar sommigen van ons weten wel hoe zo’n toekomst met duurzame energie eruitziet. En het is allesbehalve eng. Zeker als je weet dat een toekomst met vervuilende energie vooral astma, longaandoeningen en kanker meebrengt.’

‘Dus alsjeblieft meneer de president, kies voor de toekomst. Niemand herinnert zich de mensen die president Kennedy vertelden om níet naar de maan te gaan. We herinneren ons vooral de grote leiders, die niet terug in de tijd stappen, maar moedig vooruit stappen in de toekomst.’

Schwarzenegger roept steden en staten op om zelf in actie te schieten. ‘Zeventig procent van onze slechte uitstoot kan gecontroleerd worden op lokaal en staatsniveau. We kunnen het niet aan Washington D.C. overlaten om ons te leiden, maar moeten zelf actie ondernemen.’

Dat klimaatbescherming niet in lijn ligt met de economische groei die de VS nodig heeft, veegt hij van tafel. ‘We hebben in Californië de schoonste lucht en het properste water, en tegelijkertijd meer arbeidsplaatsen gecreëerd dan eender welke staat. Het milieu beschermen zal onze economie niet dwarsbomen. Een goed milieubeleid doet net het omgekeerde en zorgt voor een boost.’