Merkel ‘meer dan ooit vastbesloten’ om klimaatuitdaging aan te gaan

De Duitse kanselier Angela Merkel heeft vrijdag gezegd dat ze 'meer vastbesloten dan ooit is' om de klimaatuitdaging aan te gaan. De Britse premier Theresa May is dan ontgoocheld door de beslissing van Donald Trump

De Duitse kanselier Angela Merkel zei vanmorgen dat ze 'meer vastbesloten dan ooit is' om te handelen in het belang van de planeet in het licht van de klimaatuitdaging. Merkel reageert met die stellingname op de terugtrekking van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs.

'Deze beslissing kan en zal niet diegenen tegenhouden die van oordeel zijn dat de planeet moet beschermd worden', zei de bondskanselier in Berlijn. 'We zijn allen meer dan ooit vastbesloten in Duitsland, in Europa en in de wereld om onze krachten te bundelen om de klimaatuitdaging aan te gaan', voegde ze eraan toe.

May ontgoocheld

De Britse premier Theresa May heeft met 'ontgoocheling' gereageerd op de terugtrekking van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs. In een telefoongesprek met VS-president Donald Trump heeft de Britse premier duidelijk gemaakt dat Groot-Brittannië vasthoudt aan de overeenkomst.

Labour-leider Jeremy Corbyn noemde de terugtrekking 'roekeloos en een stap terug'. De Schotse regeringsleidster Nicola Sturgeon zei de beslissing van Trump 'ten stelligste te betreuren'.

Kanselier Marcelo Sanchez Sorondo van de pauselijke academie van wetenschappen noemt de opzegging van het klimaatakkoord van Parijs door de VS ‘absurd’ genoemd. Volgens Sorondo betekent de terugtrekking van de VS uit het Verdrag van Parijs ‘een ramp voor iedereen’.

Hij vermoedt de invloed van de olie-industrie. ‘Deze absurde beslissing is waarschijnlijk ingegeven door financiële belangen’, klinkt het. Trump zei eerder al dat het klimaatakkoord schadelijk is voor de Amerikaanse economie.

Het akkoord van Parijs werd op 22 april 2016 door 174 landen ondertekend. Sindsdien hebben 194 wereldleiders hun handtekening gezet onder de afspraken die in december 2015 werden gemaakt op de klimaatconferentie COP21. In de 20 pagina’s tellende tekst staat onder meer dat de ondertekenaars ernaar zullen streven om de opwarming van de Aarde te beperken tot 1,5 graad of 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau.