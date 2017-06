Berlijn, Parijs en Rome willen niet opnieuw onderhandelen over akkoord

Berlijn, Parijs en Rome gaan niet in op de vraag van de Amerikaanse president Donald Trump om het klimaatakkoord van Parijs te heronderhandelen. Dat zeggen de regeringsleiders van de landen in een gezamenlijk persbericht. Trump maakte donderdag zijn beslissing bekend om uit het klimaatakkoord te stappen, maar stelde dat hij wel bereid was om het te heronderhandelen om betere voorwaarden voor de VS te krijgen.

‘We hebben met spijt kennis genomen van de beslissing van de VS’ om uit het akkoord te stappen, aldus de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Italiaanse premier Paolo Gentiloni. ‘We zijn er sterk van overtuigd dat het akkoord niet onderhandeld kan worden’, klinkt het. ‘Het akkoord van Parijs blijft een hoeksteen in de samenwerking tussen onze landen, om op een effectieve manier en op tijd de klimaatverandering een halt toe te roepen en om de agenda van 2030 toe te passen rond de duurzame ontwikkelingsdoelen.’

Dynamiek onomkeerbaar

‘We menen dat de dynamiek van het akkoord onomkeerbaar is’, en dat het akkoord ‘belangrijke kansen biedt voor de voorspoed en groei, in onze landen en op globaal niveau’.

De drie landen roepen op om de doelstellingen in het akkoord ‘snel toe te passen’ rond de klimaatfinanciering, en roepen alle partners op om de inspanningen om de klimaatopwarming te bestrijden, te versnellen. ‘We gaan onze inspanningen versterken om de ontwikkelingslanden te helpen, ‘in het bijzonder de armste en meest kwetsbare landen’, zodat ze hun doelstellingen bereiken rond de klimaatverandering.

Ce soir, les Etats-Unis ont tourné le dos au monde. Mais la France ne tournera pas le dos aux Américains. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2017

Niet heronderhandelen op vraag van één partij

Ook het UNFCCC, de VN-instantie voor de klimaatonderhandelingen, benadrukt in een mededeling dat het verdrag ondertekend is door 194 landen, waarvan er intussen al 147 zijn overgegaan tot ratificatie. ‘Daardoor kan het (akkoord) niet worden heronderhandeld op vraag van één enkele partij’, zo staat in een mededeling. UNFCCC stelt dat het wel bereid is om de dialoog met de VS aan te gaan.

Na de bekendmaking van zijn beslissing had Donald Trump al een telefoongesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, de Canadese premier Justin Trudeau en de Britse premier Theresa May. Om zijn uitstap uit het klimaatakkoord toe te lichten, liet het Witte Huis donderdagavond weten.