Vermoedelijke medeplichtige Mehdi Nemmouche opgepakt in Marseille

Nacer Bendrer, die ervan verdacht wordt medeplichtig te zijn aan de aanslag die op 24 mei 2014 plaatsvond op het Joods Museum van Brussel, is opgepakt in de Zuid-Franse stad Marseille. Dat meldt de Franstalige zender RTL-TVi donderdag. Het federaal parket verduidelijkt aan de zender wel dat er geen link is met het Belgische dossier.

Bendrer werd in december 2014 in Marseille opgepakt. Hij is in verdenking gesteld in het onderzoek naar de door Mehdi Nemmouche gepleegd aanslag op het Joods Museum.

In november werd hij evenwel onder voorwaarden vrijgelaten. Hij verblijft terug in zijn woonplaats in Marseille, maar moest zich ter beschikking blijven stellen van de onderzoekers.

RTL meldt nu dat hij opnieuw werd opgepakt in Marseille, al is het niet duidelijk wanneer dat exact gebeurde. De arrestatie vond plaats ‘in het kader van een nieuw dossier waarin een wapen van het type kalasjnikov zou kunnen voorkomen’, zo meldt de zender.

De advocaat van de verdachte wil geen commentaar geven.