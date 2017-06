Trump trekt VS terug uit het klimaatakkoord van Parijs

De Amerikaanse president heeft volgens Amerikaanse media zijn besluit genomen: de VS verlaten het klimaatakkoord van Parijs. Dat is de wereldwijde afspraak dat elk land zijn uiterste best zal doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De Amerikaanse president Donald Trump maakt donderdag om 21.00 uur Belgische tijd die beslissing bekend. Gisteren meldde de gerespecteerde nieuwswebsite Axios op basis van twee goedgeplaatste bronnen dat Trump de knoop had doorgehakt en voor het terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs zou kiezen.

Ook op de G7 weigerde Trump, die de opwarming van de aarde eerder al een hoax noemde, zich al achter het klimaatakkoord te scharen, tot grote ergernis van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en andere wereldleiders.

Trump heeft altijd gezegd dat hij af wil van het klimaatakkoord, dat in zijn ogen schadelijk is voor de Amerikaanse economie. Maar omdat hij de beslissing uitstelde, leidde dat tot speculatie dat hij een bocht voorbereidde. Bovendien was er een grote lobby pro Parijs op gang gekomen.

Een aankondiging van een uitstap is vooral een ‘principiële’ beslissing. De echte uitstap kan pas over drie jaar juridisch afgerond worden. Maar positief nieuws zou het natuurlijk niet zijn.

Als de op een na grootste vervuiler beslist niet meer mee te doen, maakt dat de 2-gradendoelstelling nog moeilijker haalbaar. Het zou ook andere landen kunnen doen besluiten het Amerikaanse voorbeeld te volgen. Maar de grote economieën hebben op de G7-top alvast herhaald dat ze achter Parijs blijven staan. Grootste vervuiler China heeft van klimaatbeleid zelfs een prioriteit gemaakt.