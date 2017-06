Geweerschoten in toeristenresort op de Filipijnen: 'Man wilde casino-chips stelen'

De man die het vuur had geopend in een toeristenresort in de Filipijnse hoofdstad Manila, heeft zichzelf om het leven gebracht. Dat heeft de politie gemeld.

De verdachte schoot op politieagenten en stak zichzelf daarna in brand in een van de kamers in het Resorts World Manila, aldus de regionale politiechef.

De man opende rond middernacht plaatselijke tijd (20 uur Belgische tijd) het vuur met een automatisch wapen in het hotel, dat vlakbij de luchthaven van Manilla ligt. Volgens de politie ging het waarschijnlijk over een mislukte overval op het casino in het resort, en zou het niet om een terroristische aanval gaan.

Door de schietpartij brak er paniek uit in het hotel. Dertig mensen raakten gewond, voornamelijk door het geduw en getrek om naar buiten te geraken. Een persoon raakte lichtgewond door een kogel.

Lockdown

Het luxehotelcomplex Resorts World Manila bevindt zich in Newport city, het residentiële en commerciële centrum van Manila. Het complex bestaat uit een casino, winkelcentrum, cinema en theater. Het wordt als het grootste resort van de Filipijnen beschouwd.

Het resort liet op Twitter weten dat het hotel in lockdown ging nadat een 'niet nader geïdentificeerd man is beginnen schieten.' Ze benadrukken ook dat ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle gasten en medewerkers in veiligheid worden gebracht.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) 1 juni 2017

Krijgswet

De Filipijnen zijn geregeld het doelwit van terroristische aanslagen, vooral het zuidelijke eiland Mindanao. De strijd tussen overheid en IS woedt er hevig. 140 mensen kwamen al om het leven.

Dinsdag kondigde president Duterte de krijgswet af voor het eiland Mindanao. Op termijn wil hij die uitbreiden over het hele land, naar eigen zeggen ‘om het volk te beschermen’. Die houding is niet nieuw. Al op 14 januari dreigde Duterte de krijgswet te gebruiken als iets zijn oorlog tegen drugs in de weg zou staan. Dat hij nu tegelijkertijd oproept tot vredesgesprekken, is op zijn minst contradictorisch te noemen.

Thick smoke coming off from the top floor or Resorts World Manila. Gunshots were allegedly heard by people inside the casino area. pic.twitter.com/LeiTXdePCM — Dexter Cabalza (@dexcabalzaINQ) June 1, 2017

