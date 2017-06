Lionel Messi wil attractiepark in China openen

De Argentijnse topvoetballer Lionel Messi wil in 2019 een attractiepark gewijd aan het voetbal openen in Nankin, in het zuidoosten van China. Dat heeft de Spaanse audiovisuele groep Mediapro als partner van het project donderdag gemeld. Het attractiepark wordt het “Messi Experience Park” gedoopt.

Het pretpark zal “meer dan twintig attracties tellen verdeeld over 46.000 m² overdekte ruimtes, 12.000 m² groene ruimte en speelzones en 25.000 m² publieke ruimte”. De voorbereidingen voor het bouwproject zijn twee jaar geleden al gestart. “Het idee is om de bezoekers onder te dompelen in de leefwereld van Messi. Het ‘Messi Experience Park’ zal de nieuwste attracties combineren met allerlei voetbalfaciliteiten”, klinkt het nog bij Mediapro, een partner van zowel het Chinese televisiebedrijf Phoenix als Leo Messi Management, het bedrijf achter de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal.

De 29-jarige dribbelkont van FC Barcelona verdiende tussen juni 2015 en mei 2016 72,6 miljoen euro. Daarmee was Messi op de Portugees Cristiano Ronaldo (78,3 miljoen euro) na de best verdienende sportman volgens het Amerikaanse tijdschrift Forbes. “Leo” en zijn vader werden vorige week veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden (die hij niet moet uitzitten) voor belastingfraude. Ze zouden via fiscale constructies in belastingparadijzen Belize en Uruguay inkomsten uit portretrechten uit de periode 2007-2009 hebben verborgen. Daarmee zouden ze voor 4,16 miljoen euro aan belastingen ontdoken hebben in Spanje.